Daryz busca el bicampeonato en el mítico Prix de l'Arc de Triomphe

París se convertirá este domingo 4 de octubre en el epicentro del turf mundial con la disputa de la 105ª edición del Qatar Prix de l'Arc de Triomphe (Gr1), la carrera sobre césped más prestigiosa de Europa. El histórico Hipódromo de París Longchamp albergará la exigente prueba de fondo.

Longchamp: Daryz busca el back to back este domingo

La competencia cuenta con una imponente bolsa de premios de 5 millones de euros a repartir. Un selecto lote de competidores medirá fuerzas en la distancia clásica de 2,400 metros (milla y media) en pista de grama.

El gran protagonista de la jornada es el campeón defensor, Daryz. El purasangre del Aga Khan Studs, entrenado por Francis-Henri Graffard, parte como el rival a batir tras una sólida campaña preparatoria y buscará emular grandes hazañas firmando un histórico doblete consecutivo.

Entre sus principales contendientes destaca el retador inglés Maltese Cross, ganador del Grand Prix de París, junto a calificadas figuras internacionales que intentarán aguar la fiesta del favorito. La mítica cita de Plat está programada para las 16:05 horas (horario de Francia). El horario para Venezuela sería a las 10:05 AM.

Esta es la nómina con su jinete:

Daryz - Mickael Barzalona

Saddadd - Ray Dawson

Chestnut Rocket - Marvin Grandin

Admire Terra - Cristian Demuro

Meisho Tabaru - Yutaka Take

Arrow Eagle - Ioritz Mendizabal

Bay City Roller - Oisin Murphy

Minnie Hauk – por confirmar

Kalpana - Colin Keane

Friendly Soul - James Doyle

Varandir - Clement Lecoeuvre

Benvenuto Cellini – por confirmar

Bright Light - Benjamin Marie

Maltese Cross - Tom Marquand

Thundering On - Pierre-Charles Boudot

Diamond Necklace – por confirmar