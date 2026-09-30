Le quitan la gríngola y baja de agrupación: Viene bien ejercitado y busca la foto en La Rinconada

El principal escenario hípico del país albergará una emocionante jornada este domingo 4 de octubre de 2026. Un total de 13 competencias integran la reunión 39 a partir de la 1:00 de la tarde, donde sobresale el Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros como el choque de mayor relevancia a la altura de la séptima prueba.

La Rinconada: Gloriossus baja de agrupación en la prueba no válida

La segunda competencia del programa reunirá a ejemplares de cuatro y más años ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). . En esta nómina resalta Gloriossus, un caballo que viene de enfrentar el lote selectivo en el Clásico Invitacional del Caribe el pasado 6 de septiembre, prueba donde finalizó sexto a ocho cuerpos y medio del ganador Astuto.

El hijo de Manchester en Rosemont, nacido en el Haras La Primavera, saldrá en busca del cuarto triunfo de su historial pistero. Para esta oportunidad, el pupilo del entrenador Rafael Cartolano contará con la conducción del jinete Alfredo García Paduani, quien buscará su segunda victoria del año, de la mano de su equipo formado por su agente Carlos Omar Rivas.

La Rinconada: Cambio de implemento y excelentes aprontes

Para esta ocasión el ejemplar Gloriossus no contará con el implemento Gríngola:

26 de septiembre: Cronometró 43.1 para 600 metros con remate de 12.8. Lució muy cómodo y tronó después de la raya con paso de 55.4.

23 de septiembre: Marcó 40.0 exactos en 600 metros en silla, con remate de 13.2 y buen accionar en la recta de enfrente.

19 de septiembre: Agenció 42.1 en 600 metros con remate de 12.8, contenido por su traqueador.

Con estos aprontes Gloriossus reúne todos los boletos para acreditarse el triunfo en la segunda prueba dominical.