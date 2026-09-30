¿Te gusta la importada Coach Sessa en la primera válida del 5y6? Esto es lo que debes tener en cuenta en la R39

Cada semana, la afición hípica busca información precisa y eficaz para optimizar sus pronósticos en las diversas jugadas exóticas que ofrecen el Instituto Nacional de Hipódromos y los centros de apuestas autorizados. En esa constante labor de orientación, el equipo de Meridiano Web aporta datos de valor para el estudio del público lector, con el propósito de complementar las proyecciones previas sin imponer criterios absolutos.

Para la jornada dominical en el óvalo de Coche, la primera válida del 5y6 nacional presentará una nómina ajustada a 10 participantes tras el retiro oficial de Luna Dulce, ejemplar que sufrió un traumatismo en el miembro anterior izquierdo. La prueba, de carácter especial, está reservada para yeguas de cinco y más años, nacionales e importadas, ganadoras de dos y tres competencias.

El reto numérico de la primera favorita: La Rinconada R39

Según la valoración de la revista especializada Gaceta Hípica, la yegua Coach Sessa (USA) encabeza la nómina como principal candidata al triunfo. En esta oportunidad, la importada contará con la conducción del jinete Jaime Lugo y la preparación de Oscar Manuel González, una alianza profesional que durante el presente año registra dos compromisos sin victorias en el óvalo capitalino.

La nacida y criada en Nueva York ostenta una campaña general de dos triunfos en 16 presentaciones sobre la pista. Sin embargo, los registros históricos arrojan un detalle de suma relevancia para los apostadores: La pupila del establo de González acumula cuatro actuaciones sobre el trayecto de 1.200 metros sin conseguir el triunfo, la misma distancia sobre la cual medirá fuerzas este domingo.

Hándicap y colocación en el aparato

A los antecedentes de distancia se suma el factor del peso estipulado. Coach Sessa saldrá a la pista con un hándicap de 57 kilogramos en el lomo, un recargo exigente para la velocidad inicial del lote. Asimismo, la yegua deberá partir desde uno de los puestos externos del aparato de salida, una ubicación que añade un grado de dificultad estratégico en un trayecto de recorrido corto.

Con estos elementos sobre la mesa, la primera válida del juego de las mayorías promete un desarrollo dinámico, donde el análisis exhaustivo del historial y las condiciones físicas determinarán si la favorita supera los obstáculos o si abre paso a una sorpresa dentro del cuadro del 5y6.