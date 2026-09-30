Los pasillos de La Rinconada lo afirman: Un ganador selectivo cobra fuerza para el 5y6 dominical

Los datos, las confidencias y los análisis circulan de boca en boca en los pasillos de Coche a medida que se aproxima la jornada del cuatro de octubre en La Rinconada. El atractivo central de las 13 competencias programadas para este domingo reside en la disputa del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (Grado I), sobre un recorrido de 1.800 metros. Sin embargo, el cuadro del 5y6 nacional concentra gran parte del interés del público apostador.

Dentro del bloque de las pruebas válidas, la atención de los especialistas se enfoca con fuerza en la segunda válida de la tarde. Esta competencia está reservada para caballos de cuatro años, nacionales e importados, ganadores de una carrera, con una nómina de 10 participantes que saldrán a la pista en busca de una bolsa a repartir de 27.040 dólares.

El retorno de un ganador de Grado I: Nueva Victoria La Rinconada

Entre los inscritos destaca la presencia de Maple Grove, ejemplar que tomará la partida desde el puesto de pista doce con la conducción del jinete profesional Winder Véliz y bajo la preparación de Germán Rojas. Hasta la fecha, esta llave ostenta un balance de cinco victorias en 26 compromisos, cifra que equivale a un 19% de efectividad en el óvalo capitalino.

La trayectoria de Maple Grove guarda un hito sumamente relevante dentro del hipismo nacional. Todavía en calidad de perdedor, este hijo de Vacation en Magnolia Moon (por Malibu Moon) sorprendió al estabilizar una victoria memorable en el Clásico “Cría Nacional” (Grado I) durante la temporada 2025, prueba donde remató con fuerza bajo la conducción del fusta Jhonathan Aray.

Apuntes de condición y conducción

A pesar de aquel éxito en el máximo nivel, diversos contratiempos físicos afectaron el rendimiento posterior del pupilo de Germán Rojas, factor que le impidió visitar de nuevo el recinto de ganadores. En su actuación más reciente, efectuada el pasado 20 de septiembre, el cuatroañero sufrió un tropiezo al cargar hacia afuera durante el brinco inicial. Pese a ese inconveniente en la salida, el caballo reaccionó para ocupar la quinta casilla a solo cuatro cuerpos y medio del vencedor.

Para este nuevo compromiso, la directiva del establo confió la responsabilidad a Winder Véliz, un fusta que muestra una evolución constante en su estilo de pilotaje gracias a la experiencia acumulada en la pista de Coche. Su destreza sobre los lomos de los ejemplares representa una garantía adicional para esta prueba.

Buen Dividendo: Carreras R39 La Rinconada

Actualmente, Maple Grove no figura como la primera opción en las publicaciones especializadas del país. Por esta razón, en caso de cruzar la meta en la posición de honor, el tordillo otorgará un dividendo de gran proporción para los apostadores que decida incluirlo en el formulario del 5y6.