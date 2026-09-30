El récord de Laffit Pincay Jr. en riesgo: Un jinete va tras la hazaña en el Clásico Jockey Club (GI)

La expectativa en el Hipódromo La Rinconada alcanza su punto culminante tras la publicación oficial de la programación de este fin de semana. El recinto capitalino ofrecerá una cartelera de 13 competencias para dar la bienvenida al mes de octubre, programa que tendrá como evento estelar la celebración de una nueva edición del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (Grado I) sobre una exigente distancia de 1.800 metros.

La mítica prueba no solo representa la carrera central del domingo por su relevancia hípica y por la cotizada bolsa de premios a repartir, sino que también ostenta un riquísimo legado histórico. En los registros del óvalo de Coche destacan cuatro leyendas del látigo que comparten la marca máxima de triunfos en esta justa de grado:

Laffit Pincay Jr.: El histórico fusta conquistó la competencia en cuatro oportunidades. Inscribió su nombre en los años 1943, 1945, 1962 y 1965 sobre los lomos de Robby, Incauto, Primordial y Arabian Sun.

Jesús "El Negro" Cruz: Mítico profesional del látigo que dominó la prueba en 1952, 1953, 1954 y 1973 con los ejemplares Regalón, Íntegro, Coloso y Châtiment.

Juan Vicente Tovar: El supercampeón de la hípica venezolana alzó el trofeo en 1979 con Para Rato, 1982 con Tajoreal, 1984 con Sky Rod y 1986 al lado del recordado Winton.

Richard Bracho: Cerró el grupo de máximos ganadores tras sus victorias en 1988 con The Other, 2006 con Fleming, y un inolvidable doblete con el campeón Taconeo en las ediciones de 2007 y 2011.

Jhonathan Aray ante la oportunidad de inscribir su nombre entre los inmortales

Dentro de la lista de fustas confirmados para la edición de este domingo, solo el látigo Jhonathan Aray cuenta con la oportunidad matemática de igualar la hazaña de esas cuatro leyendas de la profesión. Aray ostenta en su historial tres victorias en el Clásico Jockey Club de Venezuela: la primera lograda en 2014 a bordo de Love And Music, la segunda en 2023 con Templario y la más reciente registrada en la temporada 2025 sobre el importado Special Element.

Un cuarto triunfo colocaría a Aray en el selecto grupo de los fustas más laureados en la historia de esta competencia de Grado I. Para intentar esta proeza, el fusta conducirá al importado Lured Away, un hijo de Entice en Skindy por Skip Away que goza de la preparación del experimentado entrenador Fernando Parilli Araujo.

Aunque Lured Away aún busca su primer triunfo en la pista de La Rinconada, el pupilo de Parilli reúne la calidad de origen, la condición física y el respaldo de un fusta adaptado a este tipo de escenarios magnos para dar la sorpresa y pelear la victoria de principio a fin.