Batalla de cinco en La Rinconada: Esta es la nómina para el Clásico Jockey Club de Venezuela

El Hipódromo La Rinconada abre las puertas del décimo mes del año con un espectáculo hípico de primer orden. La reunión número 39 del calendario oficial presenta un atractivo programa de 13 competencias sobre la arena del óvalo capitalino, cita donde la afición disfrutará del regreso de las emotivas pruebas de grado con el desarrollo del LXXXIII Clásico Jockey Club de Venezuela (Grado I).

Esta importante competencia representa el primer compromiso selectivo del mes en Coche. Con una exigente distancia de 1.800 metros, la carrera reunirá a destacados ejemplares de cuatro y más años en pos de la gloria de la hípica nacional y de una atractiva bolsa global de $195.000 a repartir entre los primeros puestos del marcador.

Cinco aspirantes al título en una nómina de alto nivel: La Rinconada

Un selecto grupo de cinco maduros saltará a la pista capitalina en busca de la copa. La nómina oficial presenta combinaciones de jinetes y entrenadores de amplia trayectoria en el turf venezolano:

Lured Away: El alazán de las caballerizas de Fernando Parilli Araujo partirá desde la casilla 1 con el jinete Jhonathan Aray al mando de las riendas.

El alazán de las caballerizas de Fernando Parilli Araujo partirá desde la casilla 1 con el jinete Jhonathan Aray al mando de las riendas. Only In America (USA): El castaño norteamericano contará con la conducción de Hemirxon Medina y la preparación de Ismael Martínez. Iniciará el recorrido desde el puesto de pista 2.

El castaño norteamericano contará con la conducción de Hemirxon Medina y la preparación de Ismael Martínez. Iniciará el recorrido desde el puesto de pista 2. Time Out (USA): Bajo la preparación del líder Riccardo D’Angelo, el pupilo estadounidense saltará desde la posición 3 con la guía del fusta Jaime Lugo Jr.

Bajo la preparación del líder Riccardo D’Angelo, el pupilo estadounidense saltará desde la posición 3 con la guía del fusta Jaime Lugo Jr. Sol Victoreado: El pupilo del entrenador José Luis Balzan, quien sumará la conducción del látigo Jaime Lugo en el trayecto de cuatro codos por el puesto de pista 4

El pupilo del entrenador José Luis Balzan, quien sumará la conducción del látigo Jaime Lugo en el trayecto de cuatro codos por el puesto de pista 4 Astuto: Representante del puestazo 5, el nacional llevará sobre sus lomos la monta del profesional Iván Pimentel Jr. con el entrenamiento de Humberto Correia.

El recuerdo de 2025 y la expectativa en la arena capitalina

La edición previa del evento dejó una huella importante en el registro histórico del recinto de Coche. En la versión disputada en 2025, el ejemplar importado Special Element logró un contundente triunfo con la conducción de Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui. En aquella oportunidad, el representante de las sedas del Stud "Yellowstone" detuvo los cronómetros en una marca final de 114.1 para cubrir los 1.800 metros.

Para esta nueva entrega, la afición hípica centra su atención en el duelo táctico que ofrecerán los cinco maduros en la pista. La combinación de velocidad, resistencia y estrategia sobre los 1.800 metros promete una carrera de alta intensidad, en el marco de una jornada dominical de 13 competencias que mantendrá en ebullición las tribunas del Hipódromo La Rinconada.