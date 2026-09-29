¡Victoria de infarto! La Palma se luce en los estribos antes de su llegada a La Rinconada

Este martes, el Hipódromo de La Plata en Argentina fue escenario de una electrizante jornada hípica donde el jinete Martín Antonio La Palma conquistó una victoria magistral. Este triunfo consolida el gran momento profesional de La Palma, quien viajará este fin de semana a Venezuela tras ser invitado formalmente por el propietario Cristian Viola.

La Rinconada: Martín La Palma se luce en los estribos

Este fin de semana el fusta argentino competirá en el Hipódromo Internacional La Rinconada, la plaza más importante de Caracas, donde buscará replicar su contundente nivel en competencias de carácter internacional. El jockey ganador más de 200 carreras tiene una agenda de tres compromisos: Le Revelé, One Thing (Brz) y El Providencial, todos entrenados por Fernando Parilli Araujo.

En el compromiso pautado para esta tarde, La Palma, guío a la victoria al ejemplar Henry The Champ (número 6) en el hipódromo La Plata, Argentina, de punta a punta para el entrenador Rivero Jose Emir.

Henry The Champ (número 6), y su piloto aprovecharon el estado de la pista (pesada) para marcar el ritmo de carrera con un tren muy cómodo. En la recta final La Palma, con su experiencia sacó el máximo provecho al hijo de Puerto Escondido, para mantener una ligera ventaja sobre El Furtivo, que intentó sorprenderlo.

Henry The Champ (número 6), es un macho de tres años que defendió los colores del stud Los Pedros, y consigue su primera victoria en siete presentaciones. Esta prueba se corrió en distancia de una milla, reservada para el Club Astillero Rio Santiago.