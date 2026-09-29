Seis clasificatorias para las Breeders’ Cup llegan este domingo a Francia

Desde regresos triunfales hasta increíbles finales de foto, cada carrera de la Breeders' Cup ha dado un campeón que ha cautivado nuestra imaginación y se ha ganado nuestro respeto eterno. Aquí honramos a todos y cada uno de los campeones de la Breeders' Cup. Disfrute explorando nuestro Salón de Campeones y reviviendo la gloria de sus victorias favoritas de la Breeders' Cup.

Breeders’ Cup: Seis emocionantes carreras se disputan en Longchamps

La Breeders’ Cup, que se llevarán a cabo el viernes 30 y sábado 31 de octubre, consta de 14 carreras de grados en cada una de las visiones para hembras y machos, en distancias de sprint y resistencia, sobre pistas de arena y grama, donde se repartirán más de 30 millones de dólares entre las pruebas calificadas.

El hipódromo de Longchamps, Francia recibirá este domingo seis pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, donde destaca el famoso Arco de Triunfo (G1), que regalará un puesto para la Breeders’ Cup Turf. Esta cartelera en carreras de grama además tendrá cómo atractivos cinco carreras adicionales clasificatorias para el campeonato de criadores.

Estas son las otras cinco pruebas clasificatorias:

Prix De L’Abbaye (G1), que otorga una plaza directa para la BC Turfs Sprint.

Qatar Prix De La Foret (G1), con un puesto para la BC Mile.

Prix De L’ Operas (G1) regala el pago para la BC Fillie & Mare Turf.

Prix Jean-Luc Lagardere (G1) ofrece un puesto para la BC Turf.

Prix Marcel Boussa (G1) para un puesto seguro en la BC Breeders’ Cup Juvenile Fillie Turf.