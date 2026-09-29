El opening de Keeneland trae ocho clasificatorias para la Breeders’ Cup

Gana y estás dentro. Es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores pura sangre del mundo compiten por un lugar gratis en la puerta de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026 el 30 y 31 de octubre en Keeneland. Con un número récord de carreras clasificatorias en todo el mundo, la serie de este año significa más que nunca, con un total de 93 stakes.

Breeders’ Cup: Keeneland tiene ocho clasificatorias

Desde 1984, los mejores purasangres del mundo han compartido en el Campeonato Mundial de la Breeders’ Cup por un lugar en la historia. Pero solo los mejores entre los mejores lo han conseguido.

Ocho carreras con premios y bolsas por un total de más de 4 millones de dólares se ofrecerán como parte de la cartelera del fin de semana del campeonato de la Breeders' Cup, entre viernes y domingo.

Viernes clasificatorios

Keeneland Sales Stakes (G2) de $400,000 (BC Juvenile Fillies Turf).

Ogden Phoenix Stakes (G2) de $400 mil (BC Sprint).

Darley Alcibiades Stakes (G1) de $600.000 (BC Juvenile Fillies).

Sábado clasificatorias

Million Coolmore Turf Mile (G1) de $1.25 millones (BC Mile).

Claiborne Breeders’ Futurity (G1) de $650,000 (BC Juvenile).

Thoroughbred Club of Amérca (G2) de $400 mil (BC Fillies & Mare Sprint).

Domingo clasificatorias

Juddmonte Spinister Stakes (G1) de $650 mil (BC Distaff).

Castle & Key Bourbon (G2) reparte $400,000 (BC Juvenile Turf).