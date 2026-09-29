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Breeders’ Cup: Belmont Park recibe las últimas seis clasificatorias de la temporada

Jueves y sábado se definen los cupos directos para Keeneland

Por

Darwin Dumont
Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 11:00 am
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Breeders’ Cup: Belmont Park recibe las últimas seis clasificatorias de la temporada
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Esta semana, en el hipódromo de Belmont Park, se disputan seis pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, que se disputan el 30 y 31 de octubre que tendrá lugar este año en el hipódromo de Keeneland, situado en Lexington, Kentucky.

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Durante este evento de dos días (Breeders’ Cup), se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado 1 con un monto por encima de los 30 millones de dólares en premios. Belmont Park, tendrá seis clasificatorias.

Jueves: dos carreras reprogramadas

El jueves, dos pruebas que fueron reprogramadas debido a la suspensión del fin de semana por mal tiempo: El Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint (G1).

Mientras que el Flower Bowl (G2) en 2,000 metros en césped para yeguas de 3 años en adelante y con una bolsa de 500 mil dólares, la ganadora busca un cupo directo para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Sábado con cuatro pruebas de clasificación

Durante la cartelera del sábado, está programada el Futurity Stakes (G3) con una bolsa de $175.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama, exclusiva para machos juveniles de dos años, que buscarán un puesto a la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint.

El Pilgrim Stakes (G2) valorada en $200.000 en pista de grama sobre distancia de 1.700 metros, clasifica al ganador a la Breeders’ Cup Juvenile Turf.

El Champagne Stakes (G1) de $500,000 en una milla en pista de arena, otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Juvenile. Entre tanto, la Miss Grillo Stakes (G2) valorada en $200.000 en distancia de 1.700 metros en pista de grama, estará en lucha por un lugar en la Breeders’ Cup Juvenille Fillie Turf.

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