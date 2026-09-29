Breeders’ Cup: Belmont Park recibe las últimas seis clasificatorias de la temporada

Esta semana, en el hipódromo de Belmont Park, se disputan seis pruebas clasificatorias para la Breeders’ Cup, que se disputan el 30 y 31 de octubre que tendrá lugar este año en el hipódromo de Keeneland, situado en Lexington, Kentucky.

Breeders’ Cup: Seis clasificatorias rumbo al campeonato de criadores

Durante este evento de dos días (Breeders’ Cup), se exhiben a varios de los caballos más destacados del mundo, quienes luchan en catorce competiciones de grado 1 con un monto por encima de los 30 millones de dólares en premios. Belmont Park, tendrá seis clasificatorias.

Jueves: dos carreras reprogramadas

El jueves, dos pruebas que fueron reprogramadas debido a la suspensión del fin de semana por mal tiempo: El Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Sprint (G1).

Mientras que el Flower Bowl (G2) en 2,000 metros en césped para yeguas de 3 años en adelante y con una bolsa de 500 mil dólares, la ganadora busca un cupo directo para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Sábado con cuatro pruebas de clasificación

Durante la cartelera del sábado, está programada el Futurity Stakes (G3) con una bolsa de $175.000 en distancia de 1.200 metros en pista de grama, exclusiva para machos juveniles de dos años, que buscarán un puesto a la Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint.

El Pilgrim Stakes (G2) valorada en $200.000 en pista de grama sobre distancia de 1.700 metros, clasifica al ganador a la Breeders’ Cup Juvenile Turf.

El Champagne Stakes (G1) de $500,000 en una milla en pista de arena, otorga una plaza directa a la Breeders’ Cup Juvenile. Entre tanto, la Miss Grillo Stakes (G2) valorada en $200.000 en distancia de 1.700 metros en pista de grama, estará en lucha por un lugar en la Breeders’ Cup Juvenille Fillie Turf.