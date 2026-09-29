Shisospicy, campeona sprinter 2025 se prepara para su reaparición

El pasado fin de semana, la hija de Mitole realizó un briseo con miras a su reparación luego de su última participación el pasado 1 de mayo en Churchill Downs, cuando ocupó la séptima casilla en el Unbridled Sidney Stakes (G2). La entrenada por José Francisco D’Angelo. Ha realizado seis ejercicios, que incluyen uno desde el gate.

Meridiano: Shisospicy lista para su regreso

El pasado sábado 26 de septiembre, la nieta de Into Mischief realizó una pasada de 800 metros con 46.93, el más veloz de la jornada de 133. Ejercicio que viene precedido luego de un aparatazo el 6 de septiembre de 800 metros en 47.60, el octavo más rápido de 63 en la jornada.

El entrenador José D'Angelo, con sede en Gulfstream Park, dijo para el Bloodhorse que está siendo preparada para los campeonatos del 30 y 31 de octubre en Keeneland, que sería apenas su segunda carrera este año.

Shisospicy, que terminó séptima en el Unbridled Sidney (G2) el 1 de mayo en Churchill Downs, se vio obligada a retirarse por dolencias menores que le impidieron participar en carreras en Dubái y Nueva York, la más reciente la del Floral Park, una carrera de seis furlongs sobre césped en Belmont Park el 19 de septiembre.

Shisospicy ha ganado seis de sus diez carreras y más de 2 millones de dólares en premios. Propiedad del Morplay Racing LLC.