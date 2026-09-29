Kentucky Derby: Esta semana se corren cuatro pruebas preparatorias para las Rosas

Cuatro sedes se hacen presentes este fin de semana rumbo al Kentucky Derby (G1) en su edición 153 a correrse el primer sábado de mayo 2027 en el mítico e histórico hipódromo de Churchill Downs, con una bolsa de cinco millones de dólares en premios a repartir en distancia de dos mil metros.

Kentucky Derby: Cuatro hipódromos sirven de base inicial

Esta semana, se llevarán a cabo cuatro pruebas específicas para caballos jóvenes de dos años, con el objetivo de acumular puntos para la 153ª edición del Kentucky Derby (G1). Estas pruebas cuentan para los cinco primeros lugares en el marcador la siguiente puntuación: 10, 5, 3, 2 y 1, respectivamente.

Estas competiciones deportivas de gran importancia se llevarán a cabo en cuatro hipódromos reconocidos mundialmente. Cada uno de los hipódromos, Keeneland, Santa Anita Park y Belmont Park, en Estados Unidos, tendrá una prueba. Longchamps, Francia, será el cuarto lugar en otorgar los primeros puntos para el Kentucky Derby 2026.

Santa Anita Park, tendrá en su cartelera el American Pharoah Sstakes (G1) prueba valorada en $300.000 en distancia de 1.700 metros.

Keeneland, el sábado dentro de su jornada selectiva, tendrá cinco pruebas de grados valoradas en $2.5 millones combinados; tendrá el Breeders’ Futurity (G1) con un valor de $650.000 en distancia de 1.700 metros.

Belmont Park, en el Fall Meet, se corre el Champagne Stakes (G1) en la clásica milla en pista de arena, dotada por $500.000.

El domingo, en Longchamp, Francia, los juveniles tendrán su oportunidad en la carrera del Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1), dotada con 400 mil Euros, en distancia de 1.400 metros, es el único clasificatorio para el Derby de Kentucky que se disputa en este país.

Como se indicó al comienzo, estas pruebas otorgan puntos en la escala 10-5-3-2-1, a los cinco primeros clasificados, en la Ruta al Derby de las Rosas, que se corre el 1 de mayo, fecha histórica para nuestro país, por la victoria de Cañonero II en 1971.