Verifire busca su primer clásico de grado en el Stoll Keenon Ogden Phoenix Stakes (G2) de Keeneland

El Hipódromo de Keeneland subirá el telón de su prestigioso Fall Meet 2026 este viernes 2 de octubre. La jornada inaugural constará de 11 competencias, destacando tres selectivas de grado que funcionarán como clasificatorios directos (Win and You're In) hacia la Breeders’ Cup, magno evento que celebrará su edición número 43 en este mismo recinto de Lexington a finales de octubre.

El reto del Stoll Keenon Ogden Phoenix Stakes (G2)

La primera gran prueba de la tarde se escenificará a la altura de la séptima competencia, pautada para las 4:12 de la tarde (hora de Venezuela y del Este de Estados Unidos). Allí se disputará el Stoll Keenon Ogden Phoenix Stakes (G2), dotado con una bolsa global de 400.000 dólares para ejemplares de tres o más años en un trayecto de velocidad de 1.200 metros sobre la pista de arena.

La nómina oficial reúne a 11 destacados velocistas. Las miradas de los analistas se centran en el ascenso de Verifire, un rendidor corredor de cuatro años que entrena el consagrado Brad Cox. El defensor de las sedas del Resolute Racing contará con la conducción del jinete francés Flavien Prat, avalado por una campaña reciente de dos victorias en tres salidas este año.

Rivales de jerarquía en el óvalo de Lexington

El hijo del campeón Authentic viene de adjudicarse de forma solvente el Right Count Stakes el pasado 1 de agosto en Colonial Downs, lo que significó su primer lauro selectivo de corte Black Type. Ahora, en su debut en el terreno de grado, medirá fuerzas ante opositores consolidados en la división. Como posibles rivales tiene al presentado por Wesley Ward, Nakatomi con la monta del látigo boricua Irad Ortiz Jr. en su regreso a las montas, mientras que el jinete venezolano Sonny León buscará sorprender con Mad House.