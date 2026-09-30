La advertencia de Rafael Cartolano para el 5y6: “No dejen a mi presentado fuera de sus combinaciones”

Las mañanas de los miércoles en el Hipódromo La Rinconada se caracterizan por una actividad constante. Desde las primeras luces del alba, el óvalo de Coche se convierte en el escenario donde jinetes, entrenadores y ejemplares purasangre convergen con un solo objetivo: alcanzar el estado físico óptimo. Estos ajustes finales resultan determinantes para el éxito en la venidera jornada de carreras, donde cada segundo en el cronómetro cuenta.

En este contexto de preparación, el equipo de Meridiano Web localizó a Rafael Cartolano. El experimentado profesional, una figura respetada dentro del hipismo nacional, compartió sus impresiones sobre el panorama actual de su caballeriza. Su presencia en la pista no es casual; el preparador supervisa cada detalle para asegurar que sus pupilos lleguen en plenitud de condiciones a sus respectivos compromisos.

Cartolano, siempre dispuesto a orientar a la afición, analizó las posibilidades de los cuatro ejemplares que presentará en este programa dominical. La jornada destaca por la paridad de los lotes inscritos, lo cual exige una estrategia precisa y un estado físico impecable para aspirar al triunfo en las pruebas donde participa.

La mirada del preparador se enfoca en mantener la eficiencia de su establo en una reunión que luce sumamente equilibrada. Los seguidores de sus presentados aguardan con expectativa la actuación de estos corredores, quienes bajo su tutela buscarán destacar en la arena de Caracas y sumar una nueva victoria a la estadística.

Evaluaciones de la cuadra: R39 La Rinconada

El primer compromiso de la estabulación será la yegua Tianshan, que viene de ganar con la monta de Alfredo García Paduani en la serie para ejemplares de cinco y más años, ganadoras de una y dos competencias:

—Esta yegua viene de obtener una victoria y se encuentra en excelentes condiciones. Para esta ocasión sube de lote, pero aconsejo a la afición incluirla en calidad de lance para el domingo.

Nuevamente en yunta con García Paduani, en la segunda carrera del programa el entrenador debe ensillar a Gloriossus:

—Este ejemplar se encuentra excelente en la cancha. Viene de participar en un evento clásico, por lo cual esta vez baja a su lote natural. Por la forma en la cual acciona en los entrenamientos, el equipo espera estar en la definición de la prueba.

Lotes fuertes: Carreras Parejas La Rinconada

Para la quinta carrera del ciclo no válido, el ejemplar Arrebol regresa a la pista tras un periodo de 42 días sin correr:

—Esta carrera tranquilamente pudo ser un clásico. En la nómina figuran varios ejemplares foráneos que se encuentran en gran forma. El representante de la cuadra anda en muy buenas condiciones y esperamos una actuación sobresaliente de su parte en esta oportunidad.

Finalmente, en la prueba de los acumulados, Cartolano cerrará su participación con el hijo de Manchester, el tresañero Inmenssus:

—Como lo dije en entrevistas anteriores, este caballo debutó en su salida previa y mantiene una condición óptima. Acudirá a un lote bastante nutrido donde participan varios ejemplares con oportunidad, pero aconsejo no olvidarlo e incluirlo en las diferentes combinaciones.