Rafael Cartolano: «espero sorprender en la Copa Invitacional del Caribe con este ejemplar»

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Una de las competencias de alto valor que se van a disputar en la jornada 35 de la temporada nacional hípica, es la edición 2026 de la Copa Invitacional del Caribe GI a correrse en la 13 carrera de la tarde dominical en recorrido de 1.600 metros con una nómina de siete ejemplares, tras el retiro de dos de la lista oficial, donde el entrenador Rafael Cartolano tiene dos purasangres.

La Rinconada: Rafael Cartolano: «espero sorprender en la Copa Invitacional del Caribe

En dicha competencia, el entrenador Rafael Cartolano participara con dos ejemplares en la selectiva que cerrará la jornada de la Gala Hípica caraqueña, el primero de ellos es Colossus con la monta de José Alejandro Rivero y el también corredor selectivo, Gloriossus con la conducción del experimentado Alfredo García Paduani.

Cartolano conversó con el equipo de Meridiano sobre cada uno de los ejemplares en la carrera y sus condiciones y esto fue lo que nos dijo:

«Comenzamos con el ejemplar Colossus, que se encuentra en excelentes condiciones, vamos a esta prueba con la esperanza que este decidiendo la misma”.

«Y el ejemplar Gloriossus, que en oportunidades anteriores corrimos carreras clásicas con él, se encuentra en excelentes condiciones, espero con el jockey García Paduani, vamos a estar sorprendiendo en la misma».