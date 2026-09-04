Este es el cuadro sugerido de bajo costo para el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada

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El éxito en el 5y6 Nacional no siempre depende de una inversión masiva. En muchas ocasiones, la precisión y el estudio de los detalles superan a la fuerza del talonario.

El arte de la simplificación: 5y6 nacional R35

Diseñar un cuadro económico y ganador depende de la precisión al elegir los candados o líneas de la jornada. Encontrar ejemplares con superioridad profesional ante sus lotes o con una óptima adaptación a la pista alivia el presupuesto de cualquier apostador. Este domingo, la cartelera consta de 14 llamados sumamente parejos con una selectiva de grado de alto nivel.

La gran atracción de la jornada, además del tradicional 5y6 Nacional, es la celebración de 14 competencias se corren este domingo 6 de septiembre que corresponden a la reunión número 35 de la temporada en La Rinconada. Una jornada de alto nivel con la disputa de la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada” (GI), XXI Clásico “Cruz del Ávila” (GI) y el XXI Clásico “Invitacional del Caribe” (GI).

Recuerde que un cuadro bien pensado, aunque sea de menor precio, tiene las mismas oportunidades de alcanzar los seis aciertos si cuenta con el respaldo de la información veraz que caracteriza al Bloque de Armas.

Sugerencia de cuadro económico (La Rinconada - domingo 6 de septiembre)

Esta propuesta se enfoca en la máxima reducción de costos a través de dos bases sólidas, ideal para el apostador que busca eficiencia:

1ra Válida: (5) - (6) - (9) - (11).

(5) - (6) - (9) - (11). 2da Válida: (1) - (3) - (4) - (7).

(1) - (3) - (4) - (7). 3ra Válida: (9) Línea Directa.

4ta Válida: (2) - (3) - (8).

(2) - (3) - (8). 5ta Válida: (5) Línea Directa .

. 6ta Válida: (1) - (2) - (3) - (9).

Recuerden que el factor multiplicador es por (35) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs 6.720.