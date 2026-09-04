La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válida de la reunión N°35 a correrse el domingo 6-9-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
NOTAS RELACIONADAS
Valencia: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 35
¡El domingo 6 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.
Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.
PRIMERA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Sr. León (6)
|
12
|
Golden Bross (1)
|
11
|
My Blue Sly (8)
|
11
|
Gran Hacedion (2)
|
2
SEGUNDA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Magnun (3)
|
14
|
Papá Stefano (8)
|
12
|
Bonell Bonell (5)
|
5
|
Isocórico (1)
|
3
TERCERA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Emmyarantza (3)
|
11
|
Pittaluga (USA) (6)
|
10
|
Queen Lety (8)
|
10
|
Starship Gold (7)
|
3
CUARTA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Golden Swap (USA) (6)
|
18
|
Gran Andrés (8)
|
11
|
Juan Andrés (9)
|
4
|
Qualitat (4)
|
2
|
Esplendor (1)
|
1
QUINTA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Andreina D (USA) (5)
|
18
|
Truly You (USA) (10)
|
9
|
Centella Oriental (3)
|
6
|
Victory Rose (4)
|
2
|
Queen Victoria (1)
|
1
SEXTA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Triunfante (7)
|
14
|
Don Rubén (5)
|
12
|
Gun Bolt (USA) (2)
|
10
SÉPTIMA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Rey Enigma (4)
|
14
|
Prince Of Success (7)
|
12
|
El Gran Rulos (3)
|
9
|
Ademan (1)
|
1
OCTAVA CARRERA
|
EJEMPLAR
|
PUNTOS
|
Tuscan Gold (USA) (5)
|
18
|
Lured Away (USA) (1)
|
7
|
Gran Yaco (USA) (2)
|
7