Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia sábado 5-9-2026

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Una jornada estelar tiene este sábado 5 de septiembre; el hipódromo de Valencia celebra la reunión N.º 22 de la temporada con una programación de nueve competencias, que incluye la edición 27 del Clásico “Propietarios Valencianos”. Prueba que se corre en distancia de 2,000 metros en pista de arena para caballos de 3 y más años, y cuenta con una premiación especial de $24,000.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

El Gran Rocky (1) – Héctor el Father (6) – Ambasciatore (4) Clover Time (6) – The Beast King (7) – The Orphan (1) Rod Hendrick (1) – Peterose (5) – El De Valle (2) Provenza (3) – Valle Del Mar (2) – Miss Friend (7) Titan Time (7) – Manoepiedra (8) – Forum Jet (2) Sabana (1) – María Bonita (5) - La Suprema (4) Masttery (1) – Vermehlo (4) – Compadre Toby (2) Queen of South (7) – Amor Amor (5) – Chipis Time (4) Sra. Florencia (1) – La Batalladora (7) – Francisky (6)

Fijo: Provenza (3) (cuarta carrera)

Dato: Sabana (1) (sexta carrera)

Buen dividendo: Queen Of South (7) (octava carrera)

¡Suerte y Gaceta Hípica!