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Este domingo el hipódromo La Rinconada se viste de gala con otra edición de la “Gala Hípica de Caracas” con la disputa de 14 pruebas que corresponden a la reunión 35 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 35 (Domingo 6 de septiembre)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la trigésima cuarta reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones: