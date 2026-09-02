¡Anótalo! Uno menos para multiplicar en la tercera válida para el Pool de 4 en La Rinconada

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Dentro de un marco de lujo y de gran expectativa este domingo, el hipódromo La Rinconada se preparó una cartelera de 14 carreras que corresponden a la reunión 35 de la temporada, que incluye la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y la XXI Clásico “Invitacional del Caribe”. Además, tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

La Rinconada: No corre en la tercera válida para el Pool de 4

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la tarde de este miércoles 2 de septiembre, a través de sus redes sociales, la información de tres ejemplares que estaban inscritos para la jornada de este domingo en el hipódromo La Rinconada, correspondiente a la reunión número 35.

La quinta carrera no válida, reservada para yeguas nacionales e importadas de 4 años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.200 metros, ha sido retirada el ejemplar Aslaug (número 2) con la monta de Eglynder Betancourt para el entrenador Oscar M. González.

Este ejemplar que venía de dos estupendas figuraciones con el jinete habitual en sus últimas actuaciones. Esta yegua madura, hija de Vacation, corre para el stud “La Vieja V” y lo ha hecho doce actuaciones. Para esta carrera fungía como un batacazo para la jornada.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, Aslaug se une a los siguientes ejemplares retirados por estas razones:

5ª) #2 – Aslaug fue retirada por claudicación del miembro anterior derecho.

13ª) #4 – Time Report fue retirado por disposición reglamentaria.

#9 – Rey Joquin fue retirado por disposición reglamentaria.