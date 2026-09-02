Sangre de campeones en la pista: Debuta el heredero directo de la Copa Velocidad del Caribe

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El hipódromo La Rinconada se prepara para la "Gala Hípica de Caracas" este domingo, en su edición correspondiente a la reunión 35 de la temporada. Esta gala incluye 14 pruebas, entre ellas el XXI Clásico "Cruz del Ávila", el XXVII Clásico "Propietarios La Rinconada" y el XXI Clásico "Invitacional del Caribe". Esta jornada, además, incluye el popular y convencional 5 y 6 nacional, que intenta esta semana alcanzar una nueva cifra a recaudar con un nuevo factor de multiplicación.

La Rinconada: Aquí está el buen dividendo en la primera válida

La novena competencia de este domingo en La Rinconada se reservó para caballos nacionales e importados, exclusiva para tres años, debutantes o no ganadores, y en distancia de 1,300 metros; con 14 ejemplares inscritos.

En esta prueba se presenta el ejemplar Golden Knight (#10), entrenado por Oscar Manuel González, y que forma yunta con el jinete Maycor Ibarra para competencia, representando los colores del stud “La R”.

Golden Knight (#10) es un descendiente del campeón venezolano King Seraf en la yegua Nora del Cielo por Big Prairie. Un pedigrí muy rendidor en nuestro país. Es el primer producto registrado para esta yegua matrona del haras La Orlyana.

Su madre perteneció al stud “Alvajos”; sumó una victoria y un segundo lugar en tres presentaciones. Por su parte, su padre, King Seraf, fue ganador de la Copa Velocidad del Caribe 2008 en el hipódromo de Puerto Rico; además, lo nombraron Caballo Campeón Maduro 2010. Ganador de 10 carreras con una campaña de 22 presentaciones, con múltiples triunfos en pruebas de grado en La Rinconada.

Para esta carrera tiene un registro de un briseo de 600 metros con un crono de 38.1