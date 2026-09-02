¿Cambian los favoritos? Dos ejemplares quedan fuera de la Copa Invitacional del Caribe (GI)

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A 24 horas de haberse dado a conocer la programación de la jornada número 35 del año en el Instituto Nacional de Hipódromos, con una programación de 14 carreras y la edición 2026 de la Gala Hípica de Caracas con tres clásicos de grado 1, entre ellos, la Copa Invitacional del Caribe (GI) en la décimotercera prueba y quinta de las válidas del 5y6 Nacional, se dio a conocer los primeros ejemplares retirados de la misma.

La Rinconada: Dos ejemplares quedan fuera de la Copa Invitacional del Caribe GI

El Instituto Nacional de Hipódromos a través de sus cuentas oficiales de las distintas redes sociales dieron a conocer el retiro de los primeros tres ejemplares que iban a participar en la jornada dominical, y dos de ellos, pertenecían a la nómina de la Copa Invitacional del Caribe (GI) con un campo original de nueve ejemplares a competir, entre ellos, una yegua.

El primero de ellos es el macho castaño de seis años, Time Report, el cual es un pensionado del entrenador Ismael Martínez e iba a ser montado por el jinete profesional Winder Veliz, con una campaña de cuatro victorias en 44 presentaciones para el Stud San Manuelito. El motivo de su retiro es por Disposición Reglamentaria.

Mientras que, el segundo de los retirados de la prueba es el macho zaino de cuatro años, Rey Joaquín, pensionado de Riccardo D’Angelo, perteneciente al Stud Segundo Paso y nacido en el Haras Los Caracaros. El mismo iba a tener la conducción del jinete profesional Jhonathan Aray. El motivo de su salida de la programación es por Disposición Reglamentaria.