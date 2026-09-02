Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) rendirá un emotivo homenaje post mortem al destacado propietario y criador venezolano Alejandro Ceballos. El tributo institucional se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, específicamente a la altura de la décima competencia de la reunión 35, válida como la segunda carrera del tradicional juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: INH honrará a propietario recién fallecido con un trofeo este domingo

Ceballos, una figura emblemática del turf nacional, falleció el pasado miércoles 19 de agosto. Su trayectoria dejó un legado imborrable en la hípica venezolana al frente del Haras Urama y el Stud Siete, organizaciones de donde surgieron múltiples ejemplares campeones.

Un lote selecto en los 1.200 metros

La carrera especial en honor al recordado inversionista se disputará en un trayecto de 1.200 metros. El llamado reglamentario convoca a yeguas de tres y cuatro años, ganadoras de una competencia, quienes medirán fuerzas por una bolsa adicional especial de 37.180 dólares a repartir.

La nómina de nueve aspirantes presenta un incentivo de alto valor sentimental. La potra alazana de tres años, Gemma Nascosta, nacida precisamente en las praderas del Haras Urama, saltará a la pista bajo la preparación de Deibys Guevara y la conducción del aprendiz Oliver Medina . La defensora del Stud Iñaki & La Vieja buscará un triunfo cargada de simbolismo en el óvalo de Coche.

Nómina Oficial del Trofeo Homenaje Alejandro Ceballos

El reporte técnico del INH ratificó la lista definitiva de competidoras con sus respectivos equipos: