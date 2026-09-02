Las ventas de caballos purasangre en Venezuela entrarán en una nueva etapa

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El deporte de las carreras de caballos en Venezuela abarca mucho más que la jornada de competencias: comprende toda una industria generadora de miles de empleos directos e indirectos, cuya base fundamental reside en la cría de purasangres en los distintos haras del país.

Con el objetivo de incrementar los niveles de inversión y brindar mayores garantías a los propietarios —tanto tradicionales como nuevos— al momento de adquirir un ejemplar, las autoridades hípicas actuales, encabezadas por el presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, Julio César León Heredia, estructuran planes e incentivos destinados a reforzar la caballada en los circuitos oficiales de La Rinconada y Valencia.

Protección a la cría, facilidades al propietario

En una reunión efectuada este miércoles 2 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, la máxima autoridad hípica, junto a Luigi Miglietti, presidente de Unicría, y representantes de los gremios de propietarios y criadores, anunció lo que será una nueva etapa en la comercialización de purasangres.

Entre los proyectos anunciados destaca la creación de una empresa especializada en la organización de subastas. Al estilo de las grandes empresas internacionales como Keeneland Sales, Fasig-Tipton o Tattersalls, Venezuela contará con una organización que garantizará a los compradores máxima seriedad y transparencia en las ventas, donde se incluye exámenes físicos previos que reflejarán el estado de salud de cada producto.

En ese sentido, el presidente del ente hípico anuncia la disposición de las instalaciones de La Rinconada para la celebración de estas ventas de selección, con un límite de ejemplares por sesión para optimizar la logística y permitir a los inversionistas adquirir a los futuros campeones de las pistas.

Con esta medida, los criadores nacionales contarán con un marco de protección a su inversión respaldado por cláusulas equitativas. Esto permitirá que los establecimientos actuales mantengan sus niveles de producción e incentivará el surgimiento de nuevos haras que refuercen el espectáculo hípico.

Las subastas de este año están estipuladas para celebrarse a finales del mes de octubre y comienzos de noviembre. Dicho período coincidirá con la celebración del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), la prueba magna del hipismo venezolano, pautada para el domingo 1 de noviembre sobre la distancia de 2.400 metros.