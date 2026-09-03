¿Buscas la fija? Conoce la base sólida de la línea de Gaceta Hípica tras su ajuste en La Rinconada

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Este domingo, en marco de otra “Gala Hípica de Caracas” pautada para la reunión N.º 35 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición XXVII Clásico “Propietarios La Rinconada”, XXI Clásico “Cruz del Ávila” y el XXI Clásico “Invitacional del Caribe”, que junto al 5 y 6 nacional se convierten en los máximos atractivos de la semana.

Meridiano: Línea Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada

La emoción de las válidas del juego de 5y6 continúa con la décima competencia, segunda válida, una prueba reservada para el lote de yeguas nacionales e importadas de tres y cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo de Venezuela). El evento está programado para la distancia de 1.200 metros y cuenta con un atractivo premio especial de 37.180 dólares.

Entre los inscritos destaca el ejemplar Grand Gala (USA) (número 1), una potra de segundo año de carrera que cuenta con la conducción del jinete profesional Jaime Luego, que le otorga ese punto a favor con una experiencia basta y comprobada, quien recibe las instrucciones efectivas del entrenador Jorge Salvador.

Performance de la línea para el 5 y 6

Grand Gala (USA) (número 1) viene de una victoria solvente con Speed Rating sólido de 76 en una prueba de perdedoras, donde no contó con una buena partida. Sin embargo, su jinete, hábilmente Díaz, la trajo de menor a mayor. En el tope de la recta, pasó con mucha comodidad y se despegó de sus rivales para marcar un crono de 67.4, el segundo mejor de la jornada detrás del caballo Mr. Will, que en un lote similar de perdedores marcó 67 flat para 1,100 metros.

El puesto de partida no será inconveniente, debido que su triunfo fue por un puesto similar y con 57 kilos del jinete Y. Díaz, ahora soportará 56 kilos del jinete profesional Jaime Lugo, por su condición de tresañera.

A pesar de llegar subida de lote, cuenta con el respaldo del prestigioso análisis de Gaceta Hípica, que le otorga la etiqueta de primer favorito y la línea indiscutible para la prueba.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El día miércoles 2 de septiembre, la importada nacida y criada en Kentucky, Estados Unidos, ejercitó 600 metros en 44.2 en pelo con remate de 12.4 el último furlong, tras splits iniciales de 18 y 31.3 de segunda vuelta. Finaliza su ejercicio parando en 58.4 y 72.1 para los 800 y 1,000 metros, respectivamente, según lo publicado por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos.

Favoritos de la carrera: Caballos