"Le tengo mucha fe": El fusta que advierte sobre su oportunidad de oro en la sexta de La Rinconada

La afición hípica vivirá una intensa jornada este domingo 4 de octubre de 2026 en el principal óvalo del país. La edición 39 de la temporada ofrecerá 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, donde destaca el Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros como la confrontación de mayor jerarquía a la altura de la séptima prueba.

La Rinconada: Mucha fe con Li Tre Fratelli

En una entrevista exclusiva para Meridiano y Gaceta Hípica, el profesional del fusta Samuel Yánez conversó acerca de las valiosas oportunidades que conducirá durante la tarde dominical. El fusta abrirá sus compromisos en la sexta competencia con un ejemplar de alto calibre:

"Inicio con mis compromisos en la sexta competencia con Li Tre Fratelli, un ejemplar de gran campaña y al cual le tengo mucha fe, así que pienso que estaremos ahí en el marcador".

Posteriormente, en el inicio del bloque de las válidas para el 5 y 6, Yánez asumirá el reto sobre la yegua Sizzle y estas fueron sus impresiones:

"En la octava competencia llevo a la yegua Sizzle, un ejemplar que ya conozco, siempre la trabajo; la llevé al aparato y se vio muy bien.Considero que será una fuerte rival en esta prueba".

La Rinconada: Online completa la trilogía de opciones en el 5 y 6

Para cerrar sus actuaciones en el programa caraqueño, el jinete se montará sobre el castaño Online en el tramo final de la jornada.

"Por último llevo al ejemplar Online, un caballo con buenas figuraciones en sus últimas salidas y considero que será un gran rival para esta ocasión".

La Rinconada: Números de la campaña de Samuel Yánez

El aprendiz buscará continuar con su ascenso dentro del renglón de los jinetes en el hipódromo capitalino. En lo que va de año, Yánez registra un balance de 15 victorias, 20 segundos lugares y 19 terceros puestos en un total de 140 presentaciones a la cancha, para un porcentaje de rendimiento del 19.4 por ciento.