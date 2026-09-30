Gabriel Marquez: “Se corrigieron detalles y esperamos estar este domingo en el tope del marcador de la R39”

El entrenador Gabriel Márquez, quien festejó su cumpleaños en septiembre, compartió sus impresiones con el equipo de Meridiano Web sobre los ejemplares que presentará este domingo cuatro de octubre en la arena del Hipódromo La Rinconada. Con el papel a su favor y una actitud receptiva hacia la prensa, el preparador ofreció detalles clave con el fin de orientar al público hípico.

Datos Hípicos: Entrevista Carreras La Rinconada

Su participación iniciará en la segunda competencia del programa con Abu Pepe, presentado bajo la conducción de Jhonathan Aray:

—Este ejemplar anda muy bien en la cancha. Prácticamente acciona en la misma serie de ganadores de dos y tres competencias. En su salida previa ocupó la quinta casilla tras una actuación excelente en la cual corrió en contra de sus características habituales. Ahora, con una estrategia de menos a más, existe una posibilidad clara de lograr el triunfo.

Posteriormente, en la quinta prueba del programa sobre un trayecto de 1.800 metros, saltará a la pista el importado Gun Bolt en su segunda presentación tras una holgada victoria durante su debut en Coche:

—A este ejemplar importado lo tenemos en un concepto muy alto. Va a la serie de ganadores de dos y tres carreras, un salto de prácticamente dos lotes. Para nosotros esta prueba representa un paso preparatorio, pues mantenemos el proyecto de correr eventos selectivos con él. Esperamos que el caballo mantenga el ritmo y logre la victoria.

Inmediatamente después, en la sexta competencia, Márquez enviará al ruedo al también importado Magicshadow, nuevamente con la guía de Jhonathan Aray:

—Esta carrera se presenta de forma bastante pareja, ante la presencia de un rival con experiencia en pruebas de grado en Estados Unidos. Sin embargo, el nuestro no desluce en el grupo. Ojalá el caballo consiga rematar con fuerza y cerrar con éxito el recorrido.

5y6 nacional: Compromisos Ejemplares Datos R39

En el marco del juego del 5y6 nacional, específicamente en la segunda válida, el preparador confiará en Drako, ejemplar que aprovechará el beneficio de un descargo en la balanza:

—Efectivamente, lo conducirá el aprendiz Caguado con cuatro kilos menos. Es un caballo con la capacidad necesaria para cumplir una actuación destacada. Muestra una condición excelente en la cancha y no debe causar sorpresa una victoria suya en la meta.

Por último, en distancia de 1.200 metros, la potra Pekas acudirá a su segundo compromiso en la pista tras su estreno previo:

—Esta potra debutó en un evento selectivo, por lo cual conviene descartar esa actuación. El equipo corrigió varios detalles de manejo y confiamos en que, bajo las órdenes de Johan Aranguren, realice una carrera sólida para finalizar en lo más alto del marcador.