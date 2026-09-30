¿Sorpresa en la novena carrera? José Gabriel Contreras va con todo para tumbar a los favoritos

El Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 4 de octubre la reunión número 39 de la temporada 2026. La jornada ofrecerá un atractivo programa de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros figura como la prueba estelar en la séptima carrera.

La voz del profesional sobre sus conducidos

El jinete aprendiz José Gabriel Contreras conversó en exclusiva con Meridiano y Gaceta Hípica acerca de las responsabilidades que asumirá en el óvalo caraqueño. El joven fusta iniciará sus actuaciones a la altura de la novena competencia y esto fue lo que dijo:

"Arranco con mis compromisos en la novena carrera con el ejemplar Neigh Sayer, un caballo que no deslució en su anterior compromiso en distancia de aliento y pienso que estará haciendo una gran carrera".

Posteriormente, Contreras guiará a Red Time en la undécima prueba de la tarde, un ejemplar al cual ve con opciones claras de figuración:

"Estaré conduciendo al ejemplar Red Time en la undécima carrera, un ejemplar que no lo he podido trabajar yo, pero en lo personal lo atraviesa una buena condición físico-atlética y esperemos tener una buena actuación".

Números de la campaña de José Gabriel Contreras

El aprendiz busca mantener el ritmo ascendente dentro del renglón de los jinetes en el hipódromo capitalino. En lo que va de año, Contreras registra un balance de dos victorias, tres segundos lugares y dos terceros puestos en un total de 32 presentaciones a la cancha.