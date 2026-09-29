El linaje de un padrillo de más de 3 millones de dólares llega a la pista de La Rinconada

La pasión de la hípica venezolana alcanzará su punto cumbre este domingo 4 de octubre en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada. La reunión número 39 del calendario oficial presentará un variado programa de trece competencias en la arena de Coche, cartelera que tendrá como platillo fuerte la celebración de la edición número 83 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (Grado I). En esta mítica prueba sobre un recorrido de 1.800 metros, cinco destacados purasangres buscarán la gloria y la atractiva bolsa especial de 195.000 dólares a repartir.

El ambiente festivo se extenderá a lo largo de toda la tarde con pruebas de un elevado nivel técnico, entre las cuales destaca la presencia de calificados corredores de origen nacional e importado. La afición que colmará las tribunas del recinto capitalino disfrutará de un espectáculo de primer orden desde la primera carrera de la tarde hasta el cierre del tradicional juego del 5y6 nacional.

La potranca Colorada acapara las miradas en el debut de la quinta válida del 5y6

Uno de los momentos de mayor expectativa dentro del bloque de las pruebas válidas para el juego de las mayorías acontecerá a la altura de la décima competencia del programa, quinta válida para el 5y6 nacional. La carrera está reservada de manera exclusiva para potrancas de dos años, tanto nacionales como importadas, debutantes o no ganadoras sobre la distancia de 1.200 metros.

En ese lote de jóvenes prospectos sobresale el esperado estreno de la potra norteamericana Colorada (USA), castaña de dos años nacida en las praderas del estado de Florida, Estados Unidos. La valiosa pieza lucirá el número 9 en su gualdrapa para salir a la pista bajo la encomienda del jinete profesional José Alejandro Rivero.

La conducida del establo de Fernando Parilli Tota saldrá a la arena de Coche en defensa de la divisa del icónico Stud "Z.M.". La adquisición de esta purasangre se concretó durante la subasta de ejemplares Yearlings en la temporada 2025, venta en la cual sus propietarios desembolsaron la suma de 15.000 dólares por su ficha.

Un pedigrí millonario con sangre de ganadores de Grado I

Las miradas de los analistas e hípicos de tradición se posan sobre Colorada gracias a la notable calidad de sus orígenes. La potranca es hija del consagrado semental Tonalist en la yegua Your Eyes Only, un cruce que combina velocidad, resistencia y la alta alcurnia de la crianza norteamericana.

El legado del padre (Tonalist): El Padrillo destacó como un verdadero coloso en las pistas de los Estados Unidos. Acumuló ganancias por el orden de los 3.647.000 dólares como fruto de siete triunfos en apenas 16 presentaciones. En su historial destacan seis victorias de grado, entre las cuales resaltan la Belmont Stakes (Gr. 1) de 2014, el Peter Pan Stakes (Gr. 2), dos ediciones consecutivas de la prestigiada Jockey Club Gold Cup Stakes (Gr. 1) en 2014 y 2015, la Westchester Stakes (Gr. 3) y la Cigar Mile Handicap (Gr. 1).

La línea materna (Your Eyes Only y Pioneerof the Nile): Aunque la madre de la potranca participó solo en una oportunidad en competencias oficiales sin registrar victorias, el respaldo del abuelo materno refuerza el valor genético del linaje. La línea materna está respaldada por el semental Pioneerof the Nile, corredor que sumó cinco primeros lugares en diez actuaciones, registro que incluyó triunfos selectivos de máxima jerarquía en el circuito norteamericano y una cotizada producción en la crianza mundial.

Con estas credenciales de primerísima línea, la presentación de Colorada se perfila como una de las grandes atracciones de la reunión 39 en el Hipódromo La Rinconada. El pupilo de la cuadra de Parilli Tota cuenta con el entrenamiento ideal para salir en busca de una victoria contundente en su primera presentación oficial frente a la afición caraqueña.