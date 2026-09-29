83 años de tradición hípica: Los nombres ilustres que marcaron el Clásico Jockey Club de Venezuela

El Hipódromo La Rinconada albergará este domingo 4 de octubre la edición número 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela 2026. Un grupo selecto de cinco ejemplares de tres y más años medirá fuerzas en un trayecto de 1.800 metros. La prueba estelar tomará turno en la séptima competencia, justa que dará inicio al Loto Hípico.

Leyendas e historia del clásico

La primera edición se celebró en 1943 con el triunfo de Robby. En la lista de bicampeones destacan Petare (1957, 1958), Pensilvania (1959, 1960), Chatiment (1972, 1973), Tajoreal (1981, 1982) y Tap Daddy (2018, 2019).

En el renglón de jinetes, cuatro fustas comparten el liderato con cuatro victorias:

Laffit Pincay: Robby (1943), Incauto (1945), Primordial (1962) y Arabian Sun (1965).

Juan Eduardo Cruz: Regalón (1952), Íntegro (1953), Coloso (1954) y Chatiment (1973).

Juan Vicente Tovar: Para Rato (1979), Tajoreal (1982), Sky Road (1984) y Winton (1986).

Richard Bracho: The Other (1988), Fleming (2006), Taconeo (2007) y Tato Zeta (2011).

Entre los entrenadores, destacan tres con cuatro lauros:

Manuel Azpúrua Sosa: Oliver (1963), Le Notre (1968), Straightway (1971) y Set N’Go (1975).

Abigail Colmenares: Chatiment (1972, 1973), Torrejón (1978) y Sweet Candy (1980).

Julio Ayala: Escalafón (1989), Sun Magic (1992), Pedernal (1997) y Raen (1998).

Récords de tiempo imborrables

En la distancia de 2.000 metros, la mejor marca pertenece a Straightway con tiempo de 123"3. En la distancia actual de 1.800 metros, el récord absoluto está en manos de King Seraf con registro de 108"2.