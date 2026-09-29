¿Llegará a tiempo? La incógnita que rodea el esperado regreso de Víctor Barboza Jr. a La Rinconada

El Hipódromo La Rinconada alistará sus instalaciones este domingo 4 de octubre de 2026 para la reunión número 39 del año. Aunque el Clásico Jockey Club de Venezuela en 1.800 metros figura como la prueba estelar en la séptima carrera, la sexta competencia acaparará las miradas por un retorno de alto impacto.

El regreso del "Rey de Santa Rita" a la La Rinconada

Víctor Barboza Jr., conocido por su hegemonía en el desaparecido óvalo del estado Zulia, arribaría a suelo venezolano este viernes dos de octubre de 2026. El entrenador criollo consolidó una trayectoria brillante en los Estados Unidos, donde acumula múltiples títulos en Gulfstream Park. De hecho, el pasado 27 de julio del presente año alcanzó las 700 victorias en Norteamérica gracias a la potra Ignis Cor, bajo la guía del jinete Leonel Reyes Ramos.

La Rinconada:Un participante del Kentucky Derby en Caracas

Barboza Jr. presentará en la sexta carrera a Grand Mo The First, un selecto hijo de Uncle Mo en Lilies So Fair por Giant’s Causeway, que defenderá los colores del Stud "Don Rafael V", en una prueba a efectuarse en distancia de 1500 metros. El zaino cuenta con una campaña de cuatro triunfos, dos segundos y cuatro terceros en 13 actuaciones, registro que incluye su participación en el Kentucky Derby de 2024 con la fusta de Emisael Jaramillo.

El ejemplar enfrentará a un lote de siete rivales en un llamado para nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de cuatro o más carreras y contará con la conducción Iván Pimentel Jr. La presencia de esta figura del hipismo venenezolano eleva la jerarquía de la jornada dominical en el óvalo de Coche.