Este jinete busca su primera foto del año sobre los lomos del importado debutante Emperor D'Oro en la R39

La hípica capitalina abrirá las puertas del óvalo de Coche para recibir el mes de octubre por todo lo alto. La reunión número 39 de la presente temporada ofrecerá una vibrante cartelera de trece competencias, encabezada por la disputa del LXXXIII Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (Grado I) sobre un trayecto de 1.800 metros.

Programa de Carreras: Victoria Jinete 2026

Esta prueba estelar se celebrará en la antesala de la primera válida para el tradicional juego del 5y6 nacional, lo que garantiza una tarde de emociones para la afición.

Dentro del selecto abanico de competencias del programa no válido, la cuarta carrera de la tarde acapara las miradas de los analistas. Se trata de una prueba especial destinada a ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores en el recinto capitalino. El enfrentamiento presenta una particularidad atractiva: la yegua Anastasia Queen asumirá el reto de medir fuerzas contra un grupo de siete machos sobre la arena.

El estreno de Emperor D'Oro en la arena capitalina: La Rinconada

La atención en esta cuarta competencia se centrará además en la presentación del importado Emperor D'Oro, ejemplar que lucirá el número uno en su gualdrapa durante su estreno oficial en La Rinconada. El purasangre cuenta con un historial de tres actuaciones en los Estados Unidos sin conocer la victoria, periplo donde estuvo bajo la tutela del entrenador venezolano Juan Carlos Ávila en los óvalos de Tampa Bay Downs y Gulfstream Park. La propiedad adquirió al purasangre en la subasta de 2024 por la cifra de $45.000.

El linaje de Emperor D'Oro exhibe un respaldo genético de primer orden. Es hijo del destacado padrillo Bolt D'Oro, corredor que acumuló un récord de cinco triunfos en ocho salidas a la pista con ganancias superiores al millón cuatrocientos mil dólares. Entre los logros de su padre destacan dos victorias de Grado I y una notable figuración en la Breeders' Cup Juvenile de 2017 en el hipódromo de Del Mar, prueba en la cual ocupó la tercera casilla. Por la línea materna destaca Hopeful Joy, una corredora con un sólido balance de cuatro victorias en 17 presentaciones a lo largo de diversos óvalos estadounidenses.

Para este compromiso en el óvalo de Coche, Emperor D'Oro contará con la preparación del entrenador Noel Kucich y llevará la conducción del fusta profesional Benito Salas. El joven látigo registra apenas cuatro actuaciones en la presente temporada con un tercer lugar en su haber, motivo por el cual la conducción de este importado representa una oportunidad de oro para conseguir su primera foto del 2026 en el recinto de ganadores de La Rinconada.