¡Ya llegaron!: Más de 20 purasangres chilenos llegaron a La Rinconada

El crecimiento del turf nacional continua y la llegada de nuevos ejemplares al país no se detiene, con el fin de aumentar la caballada y la cría de los mismos por medio de yeguas madres que incrementen el pedigrí por medio de los próximos cruces, así como de purasangres de carreras que comenzarán a realizar campaña a corto, mediano y largo plazo.

La Rinconada: Más de 20 ejemplares purasangres llegaron al país a La Rinconada

De manera exclusiva para Meridiano y Gaceta Hípica, se nos hizo llegar la información de la llegada de 21 ejemplares chilenos al país desde la ciudad de Santiago de Chile, en vuelo directo a Maiquetía, La Guaira, para comenzar a realizar campaña en el país de diferentes tiempos.

15 de los ejemplares que llegaron van a participar en la temporada nacional a corto, mediano y largo plazo, donde se incluye a la hermana materna de la ganadora clásica Steady, Satin Kiss (Loockin at Lucky en la matrona Satin Moon). Otras de las yeguas que ya están en el país es la tordilla Mora Crema.

Dentro del lote de ejemplares que ya están en el país, hay cinco yeguas que vienen directamente para servir como yeguas madres en Haras venezolanos y un yearling para que inicie su proceso de entrenamiento y luego debut como purasangre de carreras en el 2027.