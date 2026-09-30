José Alejandro Rivero: “Por como anda este ejemplar será muy difícil de derrotar en La Rinconada”

El Hipódromo La Rinconada mantiene una marcha imparable en la arena de Coche. Para este primer domingo de octubre, la casa hípica capitalina tiene todo preparado con el propósito de celebrar la reunión número 38 del año, una cartelera compuesta por 13 competencias entre las cuales destaca la edición del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (Grado I), sobre un trayecto de 1.800 metros.

El programa dominical promete un atractivo especial con la visita de un fusta de proyección internacional, a la par del estreno de diversos ejemplares nacionales e importados que inician su campaña sobre la pista de Coche.

Cuatro compromisos de valor: La Rinconada R39

En la habitual ronda de entrevistas del equipo de Meridiano Web, el jinete profesional José Alejandro Rivero compartió sus impresiones sobre sus compromisos de la jornada. Bajo la asesoría de su agente Miguel Blanco, el fusta firmó un total de cuatro conducciones para esta fecha.

Su primer compromiso será en la quinta competencia a bordo del ejemplar Yasiel, presentado por el entrenador José Rafael Rojas:

—Este ejemplar he tenido la oportunidad de ganarlo y de montarlo en diversas ocasiones. La distancia de 1.800 metros lo favorece mucho por la buena condición que demuestra. Esperamos un buen brinco para accionar al frente o detrás de la velocidad; lo fundamental es que conserve fuerzas en el tramo final y logre una actuación destacada.

Oportunidades en las válidas del 5y6

Posteriormente, en el inicio del tradicional juego del 5y6 nacional, Rivero reaparecerá sobre el lomo de la importada Cheeca Blue:

—Efectivamente, a esta yegua la conozco a la perfección. En esta oportunidad el lote se presenta parejo y un poco discreto. Considero que la mía mantiene una clara oportunidad dentro del lote; el objetivo es ejecutar una buena carrera y conseguir un resultado positivo.

Para la tercera válida del 5y6 nacional, prueba especial reservada para potrancas, el fusta conducirá a la castaña Colorada (USA), bajo la preparación de Fernando Parilli Jr.:

—Este miércoles tuve la oportunidad de ajustarla y la yegua lució impecable. En caso de superar el compromiso del debut, se transformará en una fuerte rival a vencer durante el recorrido.

Cierre de la jornada: Sexta Válida

Finalmente, en la prueba de los acumulados, Rivero conducirá a la tordilla El De Lola, que muestra un avance notable en sus recientes presentaciones:

—Este ejemplar mostró una mejoría considerable y ahora surge nuevamente la oportunidad de conducirlo, esta vez sobre 1.400 metros. La distancia parece ideal para sus facultades y, con el estado actual que exhibe, las proyecciones indican una victoria en el nombre de Dios.