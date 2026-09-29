Reaparece el campeón maduro de 2025 en La Rinconada luego de seis meses con jinete nuevo

La temporada nacional llega a los últimos tres meses de campaña y carreras este domingo con la realización de la jornada hípica número 39. El cuatro de octubre con una programación de 13 carreras donde en una de ellas, se disputará la edición 83 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela G1 en distancia de 1.800 metros para ejemplares nacionales e importados de tres y más años.

La Rinconada: Reaparece el campeón maduro de 2025 luego de seis meses con jinete nuevo

En la sexta carrera de las 13 que se van a realizar en la primera jornada dominical del mes de octubre, tiene como hora de partida a las a las 3:05 de la tarde se reservó una prueba para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de cuatro y más carreras (a excepción de las de reclamo, en un recorrido de 1.500 metros por un premio de $37.180 a repartir.

La misma tiene una nómina de ocho ejemplares a competir, donde el entrenador Carlos Luis Uzcátegui presenta al castaño de cinco años Special Element con la monta del jinete profesional Robert Capriles para los colores del Stud Yellowtone y lo hace reaparecer luego de 175 días sin competir en pruebas oficiales, ya que no corre desde el pasado 12 de abril, donde compitió en el Clásico Federico Carmona Perera GII y finalizó segundo.

Es apenas la segunda presentación del año para el hijo de Cooper Bullet en It’s High Time por Gone Astray, el cual viene de ganar en el cierre de la temporada pasada los clásicos Internacionales Junior Alvarado GI, y el Jockey Club de Venezuela GI del 2025 para quedarse con el premio de Campeón maduro e importado de la temporada pasada, al dejar siete victorias en ocho actuaciones.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 26 de septiembre donde marcó cronos de 60 en 800 metros con remate de 13,3 y parciales de 72,2/ 2p/ 83,4 / 4p / 96,4 / 111,2 / contenido y muy bien, DDLR, en pelo, informó la División de toma tiempos del INH.