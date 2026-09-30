Contra todos los pronósticos: La yegua que rompe la norma y reta a siete rivales machos en Caracas

El Hipódromo La Rinconada prepara una intensa jornada hípica para este domingo 4 de octubre de 2026. La reunión número 39 del año ofrecerá un total de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde. La prueba estelar tomará turno en la séptima carrera con el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros, pero una historia de valentía acaparará la atención en la primera mitad de la programación.

Una yegua que reta a los machos en la cuarta competencia

A las 2:15 de la tarde se correrá la cuarta competencia del programa, pautada en recorrido corto de 1.100 metros. El llamado oficial convocó a ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, con una lista de ocho inscritos.

En un lote compuesto mayoritariamente por machos, resalta la presencia solitaria de Anastasia Queen. La pupila se convertirá en la única hembra del programa dominical que medirá fuerzas de manera directa contra los caballos.

Origen, conexiones y rivales del compromiso

Anastasia Queen es una alazana hija de Pashito The Che en Looking Sharp por Anakim, nacida y criada en las praderas del Haras La Alameda. La defensora de los colores del Stud "Ñañaña/AR" contará con la guía del jinete Winder Véliz bajo la preparación del entrenador Alejandro Regalado.

El resto de la nómina para el desafío de velocidad lo completan los ejemplares Emperor D’Oro, Once Eleven, Gualberto, Bonell Bonell, Abracadabra, Lightning Spirit y Papá Stefano.