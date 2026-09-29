Corrió en Aqueduct y Churchill Downs: El importado de pedigree millonario que debuta en el Clásico Jockey Club

El Hipódromo La Rinconada vestirá sus mejores galas este domingo 4 de octubre para la edición número 83 del Clásico Jockey Club de Venezuela (G1). La prueba central de la jornada, pautada en distancia de 1.800 metros, reunirá a cinco aspirantes de tres y más años en la carrera previa al inicio del 5 y 6. La contienda marcará el estreno en pistas venezolanas de un selecto importado.

Un pedigree de jerarquía mundial en La Rinconada

Perteneciente al Stud "Atlantis", Timeout es un ejemplar nacido en las praderas de Claiborne Farm. Su padre es el jefe de raza Curlin, mientras que su madre es la millonaria Lull, una veloz hija de War Front con producción superior al millón de dólares. Asimismo, su línea materna conecta con la matrona Quiet Dance, pieza clave en el origen del astro Gun Runner.

Este importado contará con el entrenamiento de Riccardo D´Angelo y la conducción de Jaime Lugo Jr., profesionales que atraviesan un gran presente en el Hipódromo La Rinconada.

Trayectoria destacada en los óvalos de Estados Unidos

Timeout ostenta una campaña de tres victorias en Norteamérica, con triunfos en las pistas de Aqueduct, Gulfstream Park y Tampa Bay Downs. En su paso por las pistas estadounidenses, el purasangre acumuló 251.802 dólares en premios.

Entre sus actuaciones más relevantes destacan figuraciones estelares en pruebas de jerarquía: un segundo puesto en los 2.400 metros del Isaac Murphy Marathon Stakes en Churchill Downs, además de un tercer lugar en el Curlin Stakes en la arena de Saratoga. Su presencia añade un atractivo internacional de primer nivel a uno de los grandes eventos del turf nacional.