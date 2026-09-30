Hijo de un múltiple ganador de G1 y entrenado por Juan Carlos Ávila en Estados Unidos reaparece en La Rinconada

La jornada número 39 de la temporada nacional ya fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Hipódromos y el primer domingo del mes de octubre tendrá una programación de 13 carreras a partir de la 1:00 de la tarde y contará como prueba principal con la edición 83 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela GI en recorrido de 1.800 metros para ejemplares nacionales e importados de tres y más años.

La Rinconada: Hijo de un múltiple ganador de G1 y entrenado por Juan Carlos Ávila en Estados Unidos reaparece

Dentro de las carreras no válidas, en la cuarta del programa con hora de partida de las 2:15 de la tarde, se disputará una prueba para ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años debutantes o no ganadores en distancia de 1.100 metros y tiene una nómina de ocho ejemplares a competir.

Dentro de la nómina, el entrenador Noel Kucich firmó la tarjeta de presentación del cuatroañero importado Emperor D’Oro con la monta del jinete profesional Benito Salas para los colores del Stud D.S Crown & Glory con un peso de 58 kilos.

Emperor D’Oro es un producto de cuatro años, nacido el 25 de abril del 2022, en los terrenos de Hugh McQueen Moore, es un cruce del semental Bolt D’Oro en la yegua Hopeful Joy por Kitten’s Joy el cual solo participó en tres carreras bajo el entrenamiento del venezolano Juan Carlos Ávila y la propiedad de Hablan Los Caballos, su propietario anterior.

Bolt D’ Oro fue un purasangre exitoso que dejo una campaña de cinco victorias en ocho presentaciones y poco más de 1.4 millones de dólares en ganancias, y consiguió ganar tres Stakes G1, el Del Mar Futurity G1, el FrontRunner Stakes G1 en Santa Anita Park y el Santa Anita Derby G1 en el mismo recinto.

Este cuatroañero va a reaparecer en una prueba oficial luego de 609 días sin correr en una carrera oficial y buscará romper el Maiden en su debut en el país y en su cuarta presentación. Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 26 de septiembre, donde dejó marcado cronos de 62,4 en 1.000 metros con remate de 12,4 / 75,4 / 89,1 /y 105,4, animado al final y respondió, en silla, informó la División de Toma tiempos del INH.