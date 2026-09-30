Ahora con implemento nuevo: Hijo De King Seraf reaparece luego de 195 días sin competir en La Rinconada

Este domingo 4 de octubre, el hipódromo La Rinconada será sede nuevamente de una jornada hípica dominical, donde se realizará la reunión número 39 del año a partir de la 1:00 de la tarde, donde se van a correr un total de 13 competencias y una de ellas, es la edición 2026 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) en distancia de 1.800 metros antes de iniciar el juego del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Hijo De King Seraf reaparece luego de 195 días sin competir en La Rinconada

En la segunda carrera no válida, con hora de partida de las 1:25 de la tarde, se ha reservado una prueba para caballos nacionales e importados de cinco y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de las pruebas de reclamo) en una distancia de 1.200 metros y tiene una nómina de ocho purasangres a competir.

El entrenador Riccardo D’Angelo firmó la tarjeta de presentación del cincoañero Prince Cheraf con la monta del jinete profesional Hemirxon Medina para el Stud Chayml, el cual tiene un parón de 196 días sin correr en pruebas oficiales. Su campaña hasta los momentos, es de dos triunfos en 19 actuaciones.

La última competencia que había realizado fue el pasado 22 de marzo del 2026, en donde participó en un lote de ganadores de dos, en recorrido de 1.300 metros y finalizó séptimo con la monta de Álvaro Finol.

En esta oportunidad, el entrenador ha elegido agregarle el implemento Bozal en Blanco (BB) para su reaparecida, su trabajo más reciente lo cumplió el 26 de este mes, con parciales de 600 en 38 con remate de 12 exactos, y lo acompañó con 52,3 y 68,2, cómodo, en silla, indicó la División de Toma tiempos del INH.