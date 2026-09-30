Como todos los miércoles, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) por medio de sus cuentas oficiales de distintas redes sociales, da a conocer el primer listado de ejemplares que son retirados de cada reunión y en esta oportunidad, corresponde a los de la jornada 39 donde hay una programación de 13 carreras y en una de ellas, se celebrará el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (G1).

La Rinconada: Retirada nieta del múltiple campeón semental Into Mischieff que iba en el 5y6

El juego del 56 Nacional comenzará en esta oportunidad a la altura de la octava carrera de la programación dominical, la cual se ha reservado para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años ganadoras de dos y tres carreras en una distancia de 1.200 metros y cuenta con una oficial de 11 hembras a competir.

El primer ejemplar que no podrá participar en la jornada dominical, será la yegua Luna Dulce, la cual era parte de la nómina de la octava competencia dominical y primera de las válidas del 5y6 Nacional, la cual tiene como hora de partida a las 4:15 de la tarde. Luna Dulce es una hija del semental Roger Rocket en Into the Moon por Into Mischieff, la cual es presentada por el entrenador Fernando Parilli Jr. para los colores del Stud Z.M, e iba a tener la monta del jinete aprendiz José Daniel Calicho con un descargo de tres kilos.

Luna dulce es una castaña de cinco años, la cual tiene una campaña generalde tres victorias en 21 presentaciones y viene de correr el pasado siete de junio del año en curso, donde finalizó tercera de Violence and Peace y de Eterna Amanda en una prueba de 1.200 metros.

El informe oficial del motivo del retiro de la yegua es por Claudicación del Miembro Anterior Izquierdo.