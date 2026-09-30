Reaparece este domingo con aprontes que lo acreditan para adjudicarse la victoria

La afición hípica vivirá una emocionante jornada este domingo 4 de octubre de 2026 en el principal óvalo del país. La edición 39 de la temporada ofrecerá 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, donde destaca el Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros como la confrontación de mayor jerarquía a la altura de la séptima prueba.

El regreso de Mr Thunder en la novena competencia

La novena carrera de la tarde, pautada a las 4:45 de la tarde, reunirá a caballos de cuatro años ganadores de una carrera sobre(a excepción de carreras de reclamo en Venezuela). Un total de 10 ejemplares buscarán la victoria en este importante compromiso en la segunda válida del 5 y 6.

Con el número dos en la gualdrapa, el tordillo Mr Thunder saldrá a la pista tras un paro de 112 días sin correr. El pupilo del entrenador Jorge Salvador contará con la conducción del jinete Oliver Medina. En su anterior actuación, el caballo sufrió un ligero tropiezo en la partida y logró un valioso segundo lugar a ocho cuerpos y un cuarto del argentino Silk Eyes.

Ejercicios destacados en el cronómetro

El rendimiento en la pista de entrenamientos respalda las aspiraciones de Mr Thunder para una reaparición de manera triunfal:

18 de septiembre: Paró los relojes en 52 segundos para 800 metros con remate de 11.4 y remató cómodo en 66.2 al tiro.

12 de septiembre: Agenció 62.1 en 1.000 metros con remate de 13.0 en silla. Su registro destacó como el mejor ejercicio entre 51 trabajados esa mañana.

29 de agosto: Cronometró 38.1 en 600 metros en pelo con remate de 12.2, para ubicarse entre los mejores briseos del día.

Con esta condición física, Mr Thunder asoma como un fuerte candidato para visitar el paddock de ganadores y abonar un dividendo atractivo en la taquilla.