Debut de alcurnia: La potranca que salta a la pista con aprontes estelares en La Rinconada

El principal escenario hípico del país albergará una emocionante jornada este domingo 4 de octubre de 2026. Un total de 13 competencias integran la reunión 39 a partir de la 1:00 de la tarde, donde sobresale el Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros como el choque de mayor relevancia a la altura de la séptima competencia.

Sangre de pirmera línea en La Rinconada

La décima carrera del programa representa la tercera competencia válida para el juego del 5 y 6 nacional. La prueba, pautada sobre 1.200 metros, reunirá a nueve participantes en una de las pruebas más parejas y reñidas de la tarde por la notable presencia de ejemplares debutantes.

Entre las aspirantes destaca Colorada, una castaña pupila del entrenador Fernando Parilli Tota que contará con la conducción de José Alejandro Rivero. La potranca, defensora del stud "ZM", es hija del consagrado semental Tonalist en la yegua Your Eyes Only, un cruce de alta alcurnia de la cría estadounidense que combina velocidad y resistencia.

La Rinconada: Trabajos de pista impecables para el debut

Colorada acumula varios briseos de alto nivel en el óvalo caraqueño que la postulan como seria candidata al triunfo:

25 de septiembre: Agenció 49.0 para 800 metros con remate de 12.2. Lució cómoda y finalizó al tiro en 62.3.

18 de septiembre: Paró los relojes en 65.1 para 1.000 metros con remate de 12.4 en silla.

11 de septiembre: Registró 64.4 para 1.000 metros con remate de 12.0. Lució fenomenal sin exigencias de su jinete.

Con estos ejercicios de primer orden, la castaña tiene los argumentos físico - atléticos para cruzar la meta en ganancia en su primera actuación pública.