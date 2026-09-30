¡Hazaña en Churchill Downs! Tyler Gaffalione firma una jornada histórica de 6 victorias y se corona "Jinete de la Semana"

El fusta estadounidense Tyler Gaffalione se consolidó como la gran figura del hipismo norteamericano tras protagonizar una semana de ensueño en el legendario óvalo de Churchill Downs. Su deslumbrante actuación le valió la distinción unánime como el Jinete de la Semana por parte del Jockeys' Guild.

El punto culminante de su racha ocurrió durante una sola cartelera, donde Gaffalione logró la espectacular hazaña de ganar seis carreras en un solo día, incluyendo dos prestigiosos clásicos de grado. La victoria más destacada la consiguió sobre los lomos de Dragoon Guard, ejemplar con el que dominó con autoridad los 1.800 metros (1 1/8 millas) del clásico, cruzando el disco con más de 3 cuerpos de ventaja.

Estados Unidos: Tyler Gaffalione gana seis el sábado y es el Jockey de la Semana

Con un total de 12 victorias en apenas siete días—incluyendo triunfos clave para entrenadores de la talla de Bob Baffert y Brendan Walsh—, Gaffalione no solo se llevó el galardón semanal, sino que también se consagró de forma indiscutible como el campeón de la estadística por carreras ganadas en el meet de Churchill Downs. El destacado látigo ya se prepara para trasladar su gran momento al hipódromo de Keeneland, donde iniciará compromisos de monta este viernes.

Entre los demás nominados al premio de «Jinete de la Semana» se encontraban Edwin González, que viajó a Santa Anita desde Gulfstream Park para ganar el Goodwood (G1); Emisael Jaramillo, con dos victorias en carreras de grado en Santa Anita; José Ortiz, con una victoria en el Beldame (G2) en Belmont y en el Oklahoma Derby (G3) en Remington Park; y Umberto Rispoli, con dos victorias en carreras de grado en Santa Anita.