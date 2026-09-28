¡Un arrase total! Tyler Gaffalione se titula campeón en el Fall Meet de Churchill Downs

Tyler Gaffalione, sigue su dominio total en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. El ahora 14 veces líder en este óvalo, al llegar el sábado, estaba abajo en el standing que dominaba Luis Sáez. Sin embargo, tuvo una gran jornada de seis carreras para dominar esta competición y el domingo sacó ventaja definitiva.

Tyler Gaffalione líder absoluto de las torres gemelas

Tyler Gaffalione, sigue con el control definitivo en Churchill Downs, que se corre bajo las torres gemelas para la competición de tres semanas de septiembre, que concluyó este domingo 27 de septiembre. Superó a Luis Sáez 17-13 victorias y obtuvo su título número 14 en general de la competición en Churchill Downs.

Tyler, consumó su título este domingo tras llevar al triunfo a los ejemplares Yacht Master y Rugged Love. El jockey estadounidense dejó marca de 17 primeros con producción de $1,853,776 para sus conexiones. Este fue el séptimo año consecutivo en que Gaffalione se alzó con el título de la competencia de septiembre en Churchill.

Mientras que Jhon Sharp, se alzó con el campeonato para entrenadores con 10 victorias, una más que Bob Baffert y Brendan Walsh. En cuanto al renglón de propietarios, el Juddmonte y el Workman Ranch, igualaron con tres triunfos cada uno.