Indian Music con paso firme logra la triple corona en Panamá camino al Clásico del Caribe

Este domingo, el hipódromo Presidente Remón de Panamá, dentro de su programa de carreras, incluyó el tercer paso de la Triple Corona Nacional, la edición 44 del Clásico de la Familia Eleta (Gr.2), en el cual Indian Music se adjudicó el triunfo, ratificando su poderío ante la actual generación tresañera en Panamá.

Rumbo al Caribe: Indian Music consigue la triple Tiara

Indian Music, ante siete rivales, pudo liquidar el tercer peldaño disputado en 1,800 metros con paso firme, marcando un crono de 1:54.94. Con su jinete habitual, Yonis Lasso, el hijo de California Music, con autoridad tomó la delantera desde el arrancadero.

Manteniendo el paso en parciales de 23,29; 47,52 y 1:13.65, su jinete controló a sus rivales hasta llegar a la recta final, donde este hijo de la yegua India Mora, entrenado por Alberto Paz Rodríguez, llega a cinco victorias en seis presentaciones, cuatro de ellas en pruebas selectivas.

Ahora con 18 unidades, Indian Music, es la principal carta para representar a Panamá en la serie hípica del Caribe. Estaría acompañado por Spotlight, que sumó 8 puntos. Adicionalmente, Silencio Criminal (5) y Capo Falcone (4).

Indian Music en su camino hacia la inmortalidad

Indian Music, gana el primer peldaño en el Clásico Familia del Valle, de punta a punta, en lo que fue el clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Del Valle (también conocido como Familia Del Valle), en distancia de 1,800 con registro de 1:55.00 y ventaja de dos largos y medio.

En el segundo peldaño dedicado al Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes y Daniela Boyd, en el cual Indian Music se adjudicó el triunfo por vía reglamentaria, Capo Falcone, que cruzó la meta en el primer lugar, le ocasionó un tropiezo en el tope de la recta final impidió que el Indian Music tuviera mejor remate.

El hijo de California Music en India Mora por Indiano, consigue la triple corona la consiguió con el jinete Yonis Lasso y la preparación del veterano Alberto Paz Rodríguez, que defendió los colores del Stud Campo Azul, y aseguró su clasificación rumbo al Clásico Internacional del Caribe, a correrse este año en Puerto Rico, en el hipódromo de Camarero, ubicado en Canovanas.