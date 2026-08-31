Indian Music consigue la segunda gema de la triple Tiara nacional en Panamá

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Este domingo, el hipódromo Presidente Remón de Panamá, dentro de su programa de carreras, incluyó el segundo paso de la Triple Corona Nacional, el Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes y Daniela Boyd, en el cual Indian Music se adjudicó el triunfo por vía reglamentaria, de manera que se convierte en el principal candidato para lograr la triple corona y el principal candidato para el Clásico Internacional del Caribe.

Rumbo al Caribe: Indian Music se lleva la segunda de la triple Tiara

Indian Music, ganador del primer peldaño en el Clásico Familia del Valle, de punta a punta, en esta oportunidad presentó fuerte oposición por el ejemplar Capo Falcone, que cruzó la meta en el primer lugar, pero un tropiezo fuerte en el tope de la recta final impidió que el Indian Music tuviera mejor remate.

La competencia se disputó sobre una pista rápida en una distancia de 1,800 metros. El tren de carrera fue exigente desde el inicio, registrando los siguientes fraccionales paso a paso: 23.1; 47.2 y 1:13 con registro final de 1:54.4. Una recta final cargada de emociones donde, al final de la misma, las conexiones de Indian Music presentaron reclamo ante el ganador, dando lugar el mismo de manera que convierte a Indian Music en el ganador oficial del cotejo.

El defensor del Stud Campo Azul, con la monta de Yonis Lasso y la preparación de Alberto Paz Rodríguez, suma 14 puntos y asegura matemáticamente su boleto rumbo al Clásico Internacional del Caribe. Tras ganar las dos primeras joyas, Indian Music buscará coronarse como el duodécimo triple coronado de la historia hípica panameña. El último en lograrlo fue el ejemplar El Rojo en el año 2023.

El Clásico Carlos y Fernando Eleta Almarán (nombre oficial de la carrera), tercera gema de la Triple Corona Nacional de Panamá, se correrá en septiembre de 2026. La fecha aún está por ser publicada de forma definitiva en el calendario oficial de eventos del Hipódromo Presidente Remón, pero tradicionalmente se celebra a finales de septiembre o principios de octubre.