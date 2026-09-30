Hemirxon Medina avisa tras su regreso: “Only In America fue traído para estas grandes pruebas”

Tras cumplir de forma satisfactoria con una sanción disciplinaria, el fusta profesional Hemirxon Medina retoma su ritmo habitual de actividades sobre la arena del Hipódromo La Rinconada. A lo largo de dicho periodo, el fusta se mantuvo activo dentro del óvalo capitalino, pues contó con la debida autorización de las autoridades hípicas para actuar en los eventos de Grado I, disposición contemplada y amparada de forma expresa en el reglamento de carreras vigente.

Superado dicho lapso, Medina reasume la totalidad de sus responsabilidades sobre el sillín y firmó cuatro conducciones para la reunión fijada este domingo cuatro de octubre. La nómina de compromisos promete momentos de alta intensidad para el jinete, quien retorna a la rutina dominical con el propósito de consolidar su presencia en los puestos de vanguardia de la estadística.

El reto en la prueba cúspide de la tarde: Domingo La Rinconada R39

Entre sus responsabilidades, la atención del público hípico se concentra de manera especial en el compromiso estelar de la fecha: La edición 83 del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (Grado I), sobre una distancia de 1.800 metros. Para este evento, considerado la prueba de fuego de la reunión, Medina estará sobre los lomos del importado Only In America (USA).

En un diálogo exclusivo con el equipo de Meridiano Web, el profesional de la fusta ofreció sus impresiones acerca del estado actual de su conducido y las expectativas fijadas sobre este desafío:

—Un saludo a toda la afición hípica. Efectivamente, esta semana estaremos presentes en una nueva edición del Clásico “Jockey Club de Venezuela” con el ejemplar Only In America, un caballo con el cual acumulo un par de triunfos y al que siempre mantenemos en un alto concepto dentro del establo. Fue traído para disputar estas grandes pruebas y, con el favor de Dios y un poco de suerte, vamos a definir esta gran competencia, en la cual depositamos mucha fe.

Con el regreso de Hemirxon Medina a la nómina completa de pruebas y el respaldo de una carta sólida en el cotejo de Grado I, la cartelera en la arena de Coche garantiza un espectáculo de alto nivel para toda la fanaticada del turf nacional.