Jockey ganador del Simón Bolívar busca su primera victoria Grado 1 en Argentina

El hipódromo San Isidro, en Argentina, se prepara para este sábado 3 de octubre la reunión 91 de la temporada en césped con un total de 17 carreras, en la que se incluyeron cuatro pruebas de grado, entre ellas el Clásico Jockey Club (Gr1) con una bolsa un poco más de 100 mil dólares a repartir.

Meridiano: Jockey ganador del Bolívar por su primer G1 en Argentina

Una jornada de gala tiene prevista el hipódromo San Isidro este sábado 3 de octubre. En la cual el jinete argentino Juan Pablo Paoloni, conocido por todos los venezolanos, lleva cuatro compromisos importantes. Una de esas montas es en el Gran Premio Jockey Club (Gr1), reservado para la décima tercera carrera de la jornada en distancia de 2,000 metros en pista de grama con una bolsa superior a los 100 mil dólares americanos.

En esta prueba, Paoloni tiene la oportunidad de guiar al ejemplar Aki, un macho tordillo de tres años entrenado por Sahagian Pablo Ezequiel, para los colores de La Rocinha. Este hijo de Cima de Triomphe (IRE) en Access Code (USA) por Twirling Candy, tiene una campaña de cuatro actuaciones para un triunfo. Precisamente esa victoria fue su última actuación el pasado 21 de agosto en distancia de una milla en este mismo circuito.

Compromisos de alto nivel

Juan Pablo Paoloni, además de buscar su primera victoria de Grado 1 en Argentina, también tiene tres compromisos importantes de alto nivel. A saber:

En el Premio Labrado con el ejemplar Sandi Canyou, para Bianchi Juan Carlos, propiedad de Don Bevilacqua (AZL). Se corre en la cuarta de la jornada en 1,200 metros.

En la copa Reconquista de Buenos Aires, en 2,000 metros, lo hará encima de Sea Daisy, entrenada por María Cristina Muñoz para los colores de Parque Patricios. Es la décimo cuarta en turno.

Cierra compromiso encima de Agur en el Premio Ansia Clara, presentado por María Aida Mangiafave para los colores de M.A.N. Esta prueba se corre a una distancia de 2,000 metros. Pautada para décima quinta de la reunión.