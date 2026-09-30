Debuta nieto de un ganador de la Breeders’Cup Classic (GI) en La Rinconada

La reunión número 39 de la temporada en el turf nacional se va a realizar este domingo cuatro de octubre del 2026 en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras donde el juego del 5y6 Nacional comenzará en la octava prueba y previo a ella, se disputará la edición 83 del Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela GI en distancia de 1.800 metros.

La Rinconada: Debuta nieto de un ganador de la Breeders’Cup Classic (GI)

En la quinta carrera de la programación dominical, con hora de partida de las 2:40 de la tarde, se realizará una prueba reservada para ejemplares nacionales e importados de tres y más años, en distancia de 1800 metros, ganadores de dos y tres carreras donde hay una nómina de siete purasangres a competir.

En dicha nómina, el entrenador Oscar Manuel González ha firmado la presentación del purasangre importado McKellen (USA) con la monta del jinete profesional Robert Capriles para los colores del Stud La & Good’s Plan.

Este castaño de cuatro años es un producto nacido el 19 de abril del 2022 en los terrenos de Brookstone Farm, es un cruce del campeón purasangre y semental Mckinzie en Don’t Blame Me por Blame, el cual llega al país con una campaña de dos victorias en nueve presentaciones y un parón de 141 días sin competir en pruebas oficiales en lo que será su debut en el coso de Coche.

Debemos mencionar que su abuelo, es un ganador de nueve en 13 actuaciones que realizó y generó más de 4 millones de dólares en ganancias a su propietario, se retiró como purasangre luego de ganar la Breeders’ Cup Classic GI del 2010 en el recinto mítico de Churchill Downs donde derttoó a la mítica e inolvidable Zenyatta. Su hijo McKinzie, estuvo cerca de emularlo al llegar segundo en la edición del 2019.

El último trabajo oficial de McKellen en la arena de La Rinconada lo cumplió el pasado 26 de septiembre, donde marcó los siguientes parciales:

15 / 27,3 /40 / 52 /63,4 (1000) remate de 11,8 / 76,2 / 90,1 /105,4/ extraordinario, en silla, informó la División de Toma tiempos del INH.