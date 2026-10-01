Yutaka Take de 57 años, busca escribir una página dorada en el Arco de Triunfo

Este domingo, el hipódromo de Longchamp se viste de gala con la acogida de una cumbre hípica de élite, que incluye seis pruebas clasificatorias para las Breeders’ Cup. La joya de la jornada es el Prix de l'Arc de Triomphe, la carrera más prestigiosa de Europa, donde 15 purasangres estelares, con el campeón Daryz como gran favorito, batallarán sobre 2,400 metros de grama.

Una cita inolvidable

Meisho Tabaru, llevará la monta del jockey Yutaka Take (chaqueta roja) trabajando en el galope recto de Les Reservoirs en Chantilly esta mañana. Este macho de cinco años busca darle a Japón su primera victoria en el Prix de l'Arc de Triomphe.

Japón busca conquistar el Prix de l’Arc de Triomphe con una nueva estrategia liderada por el legendario jinete Yutaka Take, de 57 años. A diferencia de los métodos tradicionales, sus cartas para esta edición, Meisho Tabaru y Admire Terra (ambos en el video), competirán en Europa sin haber disputado carreras preparatorias previas en suelo francés.

Take, cuya motivación para seguir compitiendo tras 40 años de trayectoria es ganar este prestigioso trofeo, mostró renovada confianza tras un exitoso entrenamiento matutino en Chantilly con Meisho Tabaru. Aunque los videos previos sugerían que el caballo se sentía pesado, el galope del miércoles demostró que está listo y "en modo ataque".

Por otro lado, el entrenador Yasuo Tomomichi cambió su enfoque tras las pasadas decepciones con los campeones Makahiki y Do Deuce. En lugar de priorizar velocidad, apuesta por la resistencia extrema de Admire Terra, un ejemplar de zancada larga ideal para las exigentes condiciones y el terreno de Longchamp. En el aspecto climático, las lluvias en París han sido moderadas y se proyecta un clima seco y favorable sin nuevas precipitaciones rumbo a la gran jornada dominical.

Yutaka Take una leyenda viviente

Yutaka Take, nacido en Kioto el 15 de marzo de 1969, es una leyenda viviente del turf japonés y uno de los jinetes más exitosos y con mayores ingresos de la historia. Debutó en 1987 y, siguiendo los pasos de su padre Kunihiko Take, no tardó en batir múltiples récords en la Asociación Japonesa de Carreras (JRA).

A lo largo de su trayectoria, superó la histórica marca de 5,000 victorias en su carrera, fue coronado jockey campeón 18 veces y conquistó la Triple Corona japonesa con el icónico caballo Deep Impact en 2005. Además, destaca por sus triunfos internacionales en certámenes de Grado 1 en Europa y Hong Kong.